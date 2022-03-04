غيرت جلدها تماما.. رسائل نور اللبنانية بعد «النيولوك»: أنا مش مجنونة

تصدرت الفنانة اللبنانية نور، غلاف مجلة «EniGma» في عدد شهر مارس، وظهرت نور بإطلاله مختلفة عن إطلالتها البسيطة والهادئة، التي تعتمدها في ظهورها الإعلامي خلال مشوارها الفني، إذ عبرت عن رغبتها في الخروج من الصندوق، وخوض تجربة مختلفة سواء في الأزياء أو الميكاب، على حد تعبيرها.

نور تغير جلدها في غلاف «EniGma»

«أنا مش مجنونة»، هكذا عبرت الفنانة نور ،عن ظهورها بإطلالة مختلفة عن إطلالتها التقليدية، موضحة في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، إنها لم تكن خائفة من التجربة المختلفة بالنسبة لها، التي تعتبر أقرب إلى فترة الثمانينات، موضحة: «حلو أن الواحد يجرب، ليه منتجننش ونعمل حاجة مختلفة، في حياتي العادية بكون لامة شعري، ولابسة تي شيرت وجينز، فممكن أعمل أفكار جديدة معملتهاش قبل كده، وفي النهاية أنا عارفة أني في يد أمينة».

في كواليس جلسة تصوير للفنانة نورTrending#MBCTRENDING#MBC4

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https://t.co/4lSghC4hro pic.twitter.com/yQq099QPxy — MBC Trending (@MBCTrending) March 3, 2022

رسالة نور إلى الأمهات العاملات

ووجهت نور، رسالة إلى الأمهات العاملات، بمناسبة عيد المرأة العالمي وعيد الأم في مارس الجاري، قائلة: «الحياة تحتاج إلى عمل وإصرار، فنحن كأمهات وتحديدا عاملات، نحتاج إلى المثابرة حتى نستطيع الوصول إلى أهدافنا، لذلك مها كانت الرحلة صعبة لا تستلمي في نصف الطريق، ويجب أن تحبي نفسك أولا».

«راجعين يا هوا» في رمضان

تتواجد الفنانة نور في سباق الدراما الرمضانية 2022، حيث تشارك في بطولة مسلسل «راجعين يا هوى» للمخرج محمد سلامة، أمام الفنان خالد النبوي، وهو من تأليف السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة، وسيناريو محمد سليمان عبد الملك.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل الأعمال «بليغ أبو الهنا»، الذي يعود من الخارج بعد فترة طويلة من الغياب، ليعيد شمل أسرته مرة أخرى، لكنها مهمة ليست سهلة، خاصة أن قصة حبه القديمة مع «فريدة» تتجدد مرة أخرى.