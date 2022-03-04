أمريكا: مفاعلات «زابوريجيا» محمية.. وزيلينسكي: روسيا تلجأ للرعب النووي

قالت وزارة «الطاقة» الأمريكية، إن مفاعلات محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية في أوكرانيا محمية بمنشآت احتواء قوية، مشيرة إلى إلى أن أحدث المعلومات لا تظهر أي مؤشر على مستويات الإشعاع المرتفعة في المنشأة النووية.

ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء، فأن محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، توفر أكثر من خمس إجمالي الكهرباء المولدة في أوكرانيا.

وكانت هيئة الطوارئ الأوكرانية، أعلنت في وقت لاحق، أن حريق محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية اندلع في مبنى للتدريب، مشيرة إلى أن الحريق اندلع خارج محيط المنشأة النووية.

بدورها، قالت السلطات الأوكرانية، إنه تم تأمين الأمان الإشعاعي في المحطة النووية الأوكرانية، فيما أشارت السلطات الأوكرانية، إلى أن السلامة النووية لـ المنشأة باتت مضمونة.

«الطاقة الذرية»: لا تغيير في مستويات الإشعاع في «زابوريجيا»

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أشارت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إلى أن الجانب الأوكراني، أكد عدم تضرر أي معدات أساسية في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية.

وأكدت «الطاقة الذرية»، انه لا تغيير في مستويات الإشعاع في محطة «زابوريجيا» للطاقة الذرية.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إن روسيا أول دولة في التاريخ تقصف محطة نووية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، موضحا أن موسكو لجأت إلى الرعب النووي بقصفها محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية.

ودعا زيلينسكي، حلفاء أوكرانيا، إلى وقف هجمات روسيا بعد قصف محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، وحذر الرئيس الأوكراني، من كارثة إذا أصيبت المفاعلات في المنشأة النووية.

واتهم رئيس أوكرانيا، روسيا بالسعي لتكرار كارثة «تشيرنوبيل» بقصفها محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، وطالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، روسيا بالسماح لفرق الطوارئ بالوصول إلى المنشأت النووية الأوكرانية.

بدورها، قالت وزارة «الخارجية الأمريكية»، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، دعم «كييف» أمنيا واقتصاديا وإنسانيا.

وأوضح مسؤولو محطة «زابوريجيا» النووية، إن ظروف السلامة من الإشعاع والحريق في المنشأة النووية ضمن الحدود العادية، وأشار المسؤولون الأوكرانيون، إلى إغلاق وحدة الطاقة الثالثة في المحطة والوحدة الرابعة مستمرة بالعمل. وأضاف المسؤولون، أن الوضع ما زال صعبا جدا.

«لندن»: تصرفات الرئيس الروسي المتهورة تهدد سلامة أوروبا

وفي سياق متصل، وتعليقا على قصف المحطة النووية الأوكرانية، حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهورة تهدد سلامة أوروبا، فيما أشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن المسؤول البريطاني، يريد عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول قصف محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية.

بدوره، قال مندوب موسكو الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف جينادي جاتيلوف، إن الدول الغربية تحاول استغلال منصة الأمم المتحدة لإزاحة بلاده من الساحة الدولية، مشيرا في حديث لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إلى أن الغرب يستغل لهذا الغرض مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح واللجنة الاقتصادية الأوروبية للأمم المتحدة.

«برلين»: لن نوقف يوقف الاتصالات مع بوتين وزيلينسكي

وفي سياق متصل، أعلن مستشار ألمانيا، أولاف شولتز، أنه لن يوقف الاتصالات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، موضحا أن «برلين» بدأت بشراء الغاز من دول أخرى غير روسيا، لكنها تواصل استيراد الغاز والفحم والنفط من روسيا.

بدورها، قالت وكالة أنباء «رويترز»، إن شركة «جوجل»، علقت مبيعات الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا.