تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 18 مارس

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اليوم الجمعة، 4 مارس 2022، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، إلى 18 مارس الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور «50%+1» من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بـجدول المشتغلين وعددهم 9692 لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2020، والسنة المنتهية في 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021 وفق المادة 34 من قانون النقابة.

وقال محمد شبانة، إن 8 أعضاء فقط سجلوا في كشوف الحضور، وأكد محمد شبانة السكرتير العام، على أن النقابة نشرت الدعوة في جريدتي الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة.