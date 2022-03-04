مقتل مدرب بنادي شاختار دونيتسك الأوكراني بسبب رصاص الحرب

كشف سرهي بالكين، الرئيس التنفيذي لشختار دونيتسك الأوكراني، مقتل أحد المدربين في الفريق، متأثرا بجروح إثر إصابته بشظية خلال القتال المحتدم في المدينة التي تدعم روسيا الانفصاليين الموالين لها فيها، واعترفت بهم كدولة مستقلة.

وتشهد مدينة دونيتسك اشتباكات عنيفة بين القوات الانفصالية الموالية لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، والتي تصاعدت مع وقوع حرب روسيا وأوكرانيا.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا.