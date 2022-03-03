دونيتسك تستعد لشن ضربات مركزة ضد الجيش الأوكراني بماريوبول

قال انفصاليو «دونيتسك»، بإقليم دونباس، شرق أوكرانيا، أنّهم بصدد شن ضربات مركزة على مدينة «ماريوبول»، ما لم تستسلم القوات الأوكرانية وتسلم المدينة لعناصر الجيش الروسي والانفصاليين.

قصف وحشد قوات على مشارف كييف

وتشهد المدينة حصاراً خانقاً بينما تواصل طائرات سلاح الجو الروسي تركيز ضرباتها على مدينة «خاركيف»، وسط أنباء عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الذين لم يغادروا المدينة، في الوقت الذي تحشد فيه القوات الروسية معداتها العسكرية الثقيلة على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف لليوم الرابع على التوالي تمهيداً لاقتحامها.