اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم ورشة عمل حول العلاقات الدولية بالجامعات المصرية

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو نظمت اللجنة ورشة عمل بعنوان "العلاقات الدولية بالجامعات المصرية"، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والتى افتتحها د.محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق ورئيس لجنة الهدف الرابع "إحدى اللجان النوعية باللجنة الوطنية"، وذلك بمقر اللجنة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت د. غادة عبدالباري أهمية العلاقات الدولية داخل الجامعات المصرية؛ بهدف تعظيم الاستفادة من البرامج التي تقوم عليها المنظمات الدولية بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيدة بمشاركة لفيف من الأساتذة وممثلي الجامعات المصرية بمقر اللجنة الوطنية.

ومن جانبه، أكد د. ماجد نجم أهمية "الهدف الرابع" في إطار تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، والذى يهدف إلى تزويد الأطفال بالتعليم الجيد ومحو الأمية سواء في القراءة والكتابة، فضلاً عن ضمان التعليم المُنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

وناقشت ورشة العمل عددًا من الموضوعات، منها: دور المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة وأهم أنشطتها وبرامجها، والتوعية بأهمية الهدف الرابع في إطار أهداف التنمية المُستدامة، وأهمية الدور الذى تقوم به العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات والمُتطلبات لإنشاء كراسي علمية داخل الجامعات للمنظمات الثلاث (اليونسكو والإيسيسكو، والألكسو)، وكيفية الانضمام إلى نوادي الألكسو، وكذا الانضمام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي.

كما ألقت الورشة الضوء على مؤتمر اليونسكو الدولي الثالث للتعليم العالي، والذى سيعقد خلال الفترة من 18 حتى 20 مايو 2022 بإسبانيا؛ بهدف إعادة تشكيل الأفكار والممارسات في التعليم العالي لضمان تحقيق التنمية المُستدامة، فضلًا عن تحسين التعليم العالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث يُنظم المؤتمر كل عشر سنوات، ويُصنف ضمن الفئة الرابعة من المؤتمرات، كما يُناقش المؤتمر عدة موضوعات، من أهمها: الإعداد لمستقبل التعليم العالي، والتعليم العالي وأهداف التنمية المُستدامة، وتأثير جائحة كورونا على التعليم العالي.

وفى ختام فعاليات الورشة، تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماع دورى كل ثلاثة شهور مع منسقي العلاقات الدولية بالجامعات المصرية.

حضر فعاليات الورشة، د. داليا سامي الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، د. ريم دربالة مقرر لجنتي التربية والهدف الرابع باللجنة الوطنية، وبمشاركة أعضاء لجنة الهدف الرابع، ومنسقي الهدف الرابع والعلاقات الدولية بالجامعات المصرية (القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، المنصورة، الزقازيق، كفر الشيخ، طنطا، دمياط، بنها، قناة السويس، بوسعيد، السويس، مطروح، مدينة السادات، المنوفية، أسوان، بنى سويف، جنوب الوادي، الأقصر، أسيوط، سوهاج).

وفى سياق متصل، عقدت لجنة البرنامج والميزانية إحدى اللجان النوعية المُتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو اجتماعها الرابع، برئاسة د.محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، د. داليا سامى الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات (مقررًا)، وبحضور د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وتهدف هذه اللجنة إلى دراسة برنامج وميزانية المنظمات الدولية والإقليمية الثلاث (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، فضلًا عن دراسة الموضوعات ذات الصبغة المالية، وكذا إبداء الرأي في الخطط والمشاريع المستقبلية للجنة الوطنية، ومناقشة التقارير النصف سنوية التي تصدرها اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية.

واستعرض الاجتماع الجوائز التي حصلت عليها مصر خلال عام 2021، والتقارير الختامية للمؤتمرات العامة والمجالس التنفيذية والاجتماعات الخاصة للمنظمات الدولية والإقليمية الثلاث.