تفاصيل مقتل 30 على الأقل و56 جريحا في انفجار مسجد قبل صلاة الجمعة بباكستان

قالت وكالة أنباء «فرانس برس»، إنّ 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 56 آخرين بجروح، إثر انفجار ضخم وقع داخل مسجد شيعي في مدينة «بيشاور»، شمال غرب باكستان وقت صلاة الجمعة، بحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤول بالمستشفى الذي استقبل الضحايا.

وقالت شاهد عيان لوكالة أنباء «فرانس برس»، إنه شاهد رجلا يطلق النار تجاه المواطنين قبيل صلاة الجمعة، ثم دخل بعدها إلى المسجد وحينها سُمع دوي انفجار كبير، بمنطقة «كوتشا ريسالدار»، في بيشاور التي تبعد حوالى 190 كلم غرب العاصمة إسلام أباد.

حصيلة قتلى مسجد بيشاور مرشحة للزيادة

وقال محمد عاصم خان، الناطق باسم مستشفى «ليدي ريدينج»، في بيشاور إنه تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات، مؤكدا مقتل 30 شخصا على الأقل، ما يعني أن الحصيلة مرشحة للزيادة، خصوصا مع وجود مصابين.

وذكرت الوكالة أن قوة الانفجار أدت إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة من المسجد، فيما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من موقع الانفجار.

وعادة ما تقع مثل هذه الحوادث في باكستان تجاه المكون الشيعي، بواسطة بعض العناصر المتشددة، إلا أن الحكومة الباكستانية تتبع إجراءات صارمة ضد هذه المحاولات.

إيران تدين الانفجار الذي استهدف مسجد بيشاور: بث التفرقة بين المسلمين

على الفور دانت وزارة الخارجية الإيرانية الحادث، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم، إن هذه العملية الإرهابية ارتكبت بهدف بث التفرقة بين المسلمين.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن تعازيه لأسر ضحايا هذا الهجوم الذي وصفه بـ «الجبان»، ما أعرب عن تمنياته بالشفاء لجرحى التفجير الإرهابي، وأعرب كذلك المسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية عن تمنياته أن تتخذ الحكومة الباكستانية ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع هذه الأنشطة الإرهابية الإجرامية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.