تحرير محاضر لمطاعم وغلق منشآت صناعية مخالفة في حملة بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، برئاسة اللواء خالد فوزي، رئيس الحي، حملة استهدفت مطاعم المأكولات والوجبات الجاهزة بنطاق الحي، لمراجعة التراخيص والتأكد من جودة وصلاحية ومصدر المنتجات المقدمة للاستهلاك الآدمي، والشهادات الصحية للعاملين، ومدى تطبيق المعايير البيئية والصحية ومطابقة معايير شروط التخزين.

التفتيش على تخزين السلع

وجرى خلال الحملة التفتيش على ثلاجات تخزين السلع الغذائية سواء من اللحوم الحيوانية والداجنة والأسماك، للتأكد من سلامة وشروط التخزين، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات مخالفة من السلع المعروضة والمخزنة، وتم أخذ عينات بواسطة المعامل المختصة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

غلق المنشآت المخالفة

وأكد رئيس حي شبرا الخيمة أن الحملة شملت بعض المنشآت الصناعية وخاصة الموجودة داخل التكتلات السكنية للتفتيش على التراخيص من عدمها، ومدى تطبيق المعايير، وتم رصد العديد من المخالفات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات واستصدار قرار غلق للمنشآت المخالفة.

إنارة الشوارع في شبين القناطر

في سياق آخر، شن مجلس مدينة شبين القناطر برئاسة المحاسب خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وتحت إشراف الدكتورة نعمات مهدي، نائب رئيس المركز، حملة الصيانة اللازمة بمنطقة وسط البلد بشارع بور سعيد أمام البنك الأهلي وامتداد شارع حسين رشدي أمام معرض القدس ومنطقة الطنانية خلف الجامع الكبير ومنطقة المحكمة، ابتداءً من محطة المحولات ومستشفى الرحمة وعمارة النيابة.

وجرى تركيب قطع الغيار اللازمة من كشافات ليد وكوابح ولمبات صوديوم، وتم إنارة هذه الشوارع، على أن يتم استكمال باقي أعمال الصيانة تحت إشراف مدير إدارة الكهرباء محمد محروس بركات.