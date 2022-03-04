افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 14 مليونا بنطاق 5 مراكز في البحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز «دمنهور - كفر الدوار - الدلنجات - حوش عيسى - كوم حمادة»، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون و600 ألف جنيه.

والمساجد هي «مسجد عاكف بقرية العمرية بدمنهور بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 333 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الكدوة بقرية الكربون بكفر الدوار بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 378 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه».

افتتاحات المساجد

وتم افتتاح مسجد الصحابة بقرية الإمام الحسين بالدلنجات بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 491 م وبتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

كما تم افتتاح مسجد عكاشة الكبير بقرية حرارة بحوش عيسى بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 744 م وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه، مسجد العمري الوسطاني بقرية بيبان بكوم حمادة بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف «صيانة وترميم» على مساحة 250 م وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.

خطبة الجمعة

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان «الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية» وأن الشريعة الإسلامية وضعت للناس نظاما اجتماعيا قويما أساسه التراحم والترابط والتكافل.

وتناولت أن الإسلام شرع الزكاة وجعلها من أركانه، وحث على الصدقات وجعلها من أعظم أبواب الخير بما يسهم في سد حوائج المحتاجين وتفريج كروبهم.