القاضيات على منصة مجلس الدولة اليوم.. لأول مرة منذ 76 عاما

تستعد محاكم مجلس الدولة، اليوم السبت، لأول مره في تاريخها منذ نشأته في عام 1946، أي ما يقارب 76 عاما، لجلوس القاضيات الإناث على المنصة ليبدأن حياتهن القضائية، عقب تعيينهن في شهر أكتوبر الماضي، نقلاً من هيئتي «قضايا الدولة والنيابة الإدارية» ليعملن في المجلس كقاضيات.

رئيس مجلس الدولة: عينا 98 قاضية في درجات مختلفة

من ناحية آخرى، قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، في بيان له، إن المجلس عين 98 قاضية في أكتوبر الماضي في مختلف دوائر المفوضين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقرها في الاجتماع الأخير بمجلس القضاء الأعلى الذي كان يترأسه.

مصادر: ستكون هناك تغطية إعلامية للحدث

قالت مصادر من مجلس الدولة لـ«الوطن»، إنه سيكون هناك تغطية صحفية وإعلامية من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لتغطية أول يوم عمل لـ98 قاضية في بداية أول يوم عمل على منصة القضاء.

مجلس الدولة: بدأ في تلقي طلبات تعيين الإناث من فبراير

ولم يكتف مجلس الدولة، بتعيين الـ98 قاضية نقلاً من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بل فتح التعيين منذ البداية للإناث، ليأخذن فرصهتن في التقدم لوظيفة مندوب مساعد، مثل أقرانهن من الذكور، ليكون هناك مساواة عادلة وتكافؤ للفرص، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أقرها مؤخرا.

المجلس ساوى بين الإناث والذكور في التقديم

فتح المجلس أبوابه أمام الإناث منذ 2 فبراير الماضي، حتى 9 فبراير من ذات الشهر، ليكون أمامهم الفرصة سانحة للتقدم والالتحاق بهذه الوظيفة القضائية العريقة، إذ تتضمن المسابقة هذه المرة، السماح للإناث بالتقدم بطلبات التعيين لأول مرة فى تاريخ المجلس.