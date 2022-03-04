«جي بي مورجان» يتوقع ارتفاع أسعار البترول عالميا إلى 185 دولارا للبرميل

قال بنك جي بي مورجان، في مذكرة إنّ 66% من النفط الروسي يكافح للعثور على مشترين في الوقت الحالي، ويقدر البنك أن أسعار النفط الخام قد ترتفع بنسبة 70% تقريبًا من المستويات الحالية إلى 185 دولارًا بحلول نهاية العام إذا استمر الطلب على النفط الروسي معطلاً.

وقال تقرير لـ«جيه.بي مورجان»، إن حجم صدمة المعروض كبيرة للغاية لدرجة أن أسعار النفط ستصل إلى 120 دولارًا وتبقى عند 120 دولارًا لشهور لتشجيع تدمير الطلب على المدى القصير، مع افتراض عدم وجود عودة فورية للخام الإيراني.

اتساع نطاق العقوبات واتخاذ التحول

وأضاف: «مع اتساع نطاق العقوبات واتخاذ التحول إلى أمن الطاقة أولوية عاجلة، فمن المحتمل أن تكون هناك تداعيات على مبيعات النفط الروسية في أوروبا والولايات المتحدة، مما قد يؤثر على ما يصل إلى 4.3 مليون برميل يوميًا».

وأوضح البنك أن 185 دولارًا للبرميل لن يتحقق كسعر إلا إذا استمرت الاضطرابات في الإمدادات الروسية، لذلك حافظت على توقعاتها للسعر، حيث لا يزال المحللون يتوقعون أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل في الربع الثاني، و 100 دولار في الربع الثالث، و 90 دولارًا في الربع الرابع.

العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4%

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% إلى 112.00 دولارًا للبرميل، بعد أن بلغت 114.23 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وارتفع غرب تكساس الوسيط 2.1% إلى 109.90 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى 112.84 دولار في وقت سابق، وارتفعت أسعار النفط لفترة وجيزة فوق 114 دولارًا اليوم الجمعة.