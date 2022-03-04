رانيا شاهين لـ هشام المليجي بعد غضبه منها: كان المفروض تشكرني

أبدت الفنانة رانيا شاهين دهشتها من اتهام زميلها الفنان هشام المليجي لها بإزعاجه والتدخل في حياته، بعد كتابتها منشورا، تحدثت فيه عن إصابته بالاكتئاب بسبب عدم مشاركته في أعمال فنية خلال الآونة الأخيرة.

وكتبت رانيا شاهين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا شايفة الموضوع أخد أكبر من حجمه، هشام ده صديقى وجارى من زمان، وأنا حبيت أساعده مش أكتر زى ما بساعد ناس كتير من الزملاء فى الوسط من الموهوبين اللي مش واخدين حقهم، وكلنا بنساعد بعض على فكرة لان مجال العمل الفني حاليا بقى صعب».

رانيا شاهين: عاوزة أشوف هشام المليجي ناجح

وأضافت: «مش فاهمه ليه هو أخد الموضوع بحساسية زيادة، المفروض عليه إنه كان يشكرنى، لأن هو عارف إن قلبي عليه وعاوزه أشوفه ناجح وياخد حقه بما يليق بموهبته».

وكان الفنان هشام المليجي عبر عن غضبه من إدلاء رانيا شاهين بتصريحات إعلامية عنه خلال الآونة الأخيرة، حيث طالبها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعدم الحديث عنه مجدداً، لأن حديثها بخصوصه غير حقيقي بالمرة، بحسب قوله، معتبرا أنها تتعمد إزعاجه بالحديث عنه أكثر من مرة في لقاءات إعلامية.

آخر أعمال هشام المليجي في الدراما التليفزيونية

وكانت آخر أعمال الفنان هشام المليجي مشاركته في مسلسل «قيد عائلي» عام 2019، والذي قام ببطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، كارولين عزمي، صبري فواز، سيمون، دنيا عبد العزيز، إنعام سالوسة، منة فضالي، محمد نجاتي، هالة فاخر، ريم البارودي، محمد محمود عبد العزيز وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.