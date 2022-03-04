لجنة هندسية من رئاسة الوزراء تتفقد مشروعات حياة كريمة في شبين القناطر

عقد المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، لقاء بحضور لجنة هندسية من مبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، ونائبي رئيس المركز والمدينة، وأعضاء لجنة حياة كريمة بمجلس المدينة، لاستعراض مشروعات المبادرة الرئاسية في جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات، التي تواجه أعمال المبادرة الرئاسية.

مشروعات حياة كريمة في شبين القناطر

شهد اللقاء استعراض موقف الـ7 طرق الرئيسية، التي تربط مركز ومدينة شبين القناطر بالمراكز الأخرى، التي تم إدراجها ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى استعراض معدلات التنفيذ الجارية في عدد 11 كوبري بقطاع الكباري، والمواقع المقترحة لإقامة وحدات سكنية عليها بقطاع المجمعات السكنية، بجانب آخر تطورات مشروع إقامة المستشفى المركزي الجديد بالمدينة.

استمرار متابعة تنفيذ المشروعات

وجه رئيس مدينة شبين القناطر، باستمرار أعمال المرور على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتذليل كل المعوقات والمشكلات، والعمل على حلها، والمرور على المشروعات الجاري تنفيذها بقرى الوحدة المحلية بالأحراز وطحوريا، سواء مجمعات خدمية أو زراعية أو أعمال الكهرباء أو شبكات أو محطات الصرف الصحي أو المدارس أو الوحدات الصحية، أو مراكز الشباب أو نقطة إسعاف طحوريا.

جوة تفقدية للجنة رئاسة الوزراء

وتفقدت لجنة مجلس الوزراء، مشروعات حياة كريمة، بنطاق الوحدة المحلية بطحوريا، حيث تفقدت العمل بمشروعات مدرسة القلزم للتعليم الأساسي وإنشاء الوحدة الصحية بالقلزم، ومركز شباب القلزم، والوحدة الصحية بالشيخة سالمة، ومدرسة الشيخة سالمة للتعليم الأساسي، ومحطة رفع الصرف الصحي، ومدرسة ومركز شباب ومحطة الصرف الصحى بقرية كفر الصهبي ومجمع المصالح الحكومية، والمجمع الزراعي والبيطري بطحوريا