خبير: 3 نقاط ستؤثر على مصر بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستؤثر على مختلف الدول في العالم ومن بينهم مصر، موضحًا أن التأثير على مصر يتضمن 3 نقاط، وهي القمح، ومصر سوف تستهلك من مخزونها حتى ديسمبر المقبل، وكذلك السياحة إذ يأتي 4.5 مليون سائح بإجمالي نحو 5 مليار دولار سنويًا، وهذه قيمة مرتفعة جدًا.

أزمة الطلاب العائدين من الخارج

وأضاف «السيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «DMC» المذاع على شاشة « dmc» مساء الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مصر كانت تسعى لتحقيق أكثر من 13 مليار دولار من أموال السياحة التي حققتها في 2021، مبينًا أن الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا سيمثلون أزمة ثالثة لأن الدولة يجب أن تدرس حالتهم لاستيعابهم في الجامعات المصرية.

روسيا وأوكرانيا سلة غذاء العالم

وأكد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العالم يستعد لموجة جديدة من التضخم، خاصة أن روسيا وأوكرانيا يمثلون سلة غذاء العالم، وتصدر 169 مليار متر مكعب من الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي، وروسيا لديها أيضًا مواد معدنية من النيكل والبلاتين الذي يدخل استخدامه في أشياء كثيرة.

وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي، يمكنها الحصول على الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية أو شرق البحر المتوسط ولكن لن يجري تصدير أكثر من 30 مليار متر مكعب، وهذا يعد 7% من احتياجات الغاز، أو الحصول على الغاز من أمريكا وسيمثل فقط 50% من النسبة التي تريدها أوروبا.