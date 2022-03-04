10 معلومات عن طرح وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة قبل غلق باب الحجز

شهدت وحدات الإسكان المتوسط إقبالا كبيرا من جانب المواطنين وفقاً لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قبل 4 أيام من غلق باب الحجز أمام المواطنين في وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة، وتستعرض «الوطن» في نقاط أبرز المعلومات المهمة حول هذه الوحدات قبل غلق باب الحجز نهائياً.

10 معلومات عن وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة قبل غلق باب الحجز

1 - طرح وزارة الإسكان في 3 مشروعات لمتوسطي الدخل وهي دار مصر وسكن مصر وجنة.

2 - الوحدات السكنية التابعة للثلاث مشروعات جاهزة للتسليم.

3 - تم فتح باب الحجز أمام المواطنين رسمياً في يوم 15 من شهر فبراير الماضي.

4 - سيتم غلق باب الحجز أمام جميع المواطنين بشكل نهائي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 من شهر مارس الجاري.

5 - لا توجد أي أفضلية لمن يقوم بالتسجيل في الأيام الأولى عما يقوم بالتسجيل في الأيام الأخيرة مع نهاية مدة الحجز.

6 - حجز الوحدات السكنية إلكترونياً من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

7 - يأتي الطرح في إطار مُبادرة رئيس الجمهورية من أجل توفير وحدات سكنية لجميع فئات المواطنين.

8 - يمكن لكل المواطنين التعرف على خطوات حجز شقق الإسكان المتوسط في المشروعات الثلاثة دار مصر وسكن مصر وجنة، من خلال الفيديو التوضيحي الذي نشرته وزارة الإسكان على «يوتيوب»، والذي يمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط.

9 - يتم سداد مقدم جدية الحجز الخاص بالوحدات السكنية بالإضافة إلى مصروفات التسجيل، مع رفع الاستمارة والإقرار اللذان تم ارفاقهمها مع كراسة الشروط عن طريق موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

10 - سداد مقدم جدية الحجز 40 ألف جنيه لشقق سكن مصر، و60 ألف لوحدات مشروع دار مصر، و80 ألف لشقق مشروع جنة.