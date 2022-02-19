نظام السداد في شقق دار مصر بالإسكان المتوسط 2022: الحجز حتى 8 مارس

نظام السداد في شقق دار مصر ضمن الإسكان المتوسط 2022 يعد من أكثر عمليات البحث، خلال هذه الفترة، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين من متوسطي الدخل، عن نظام السداد في شقق دار مصر ضمن الإسكان المتوسط 2022، كي يحصلوا على وحدة ضمن الطرح وذلك بتقسيط يصل إلى 30 سنة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نظام السداد في شقق دار مصر ضمن الإسكان المتوسط 2022، وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

طريقة السداد في شقق دار مصر ضمن الإسكان المتوسط 2022

- يتم سداد مقدم جدية الحجز لشقق دار مصر ضمن الإسكان المتوسط 2022، وهو 60 ألف جنيه، إضافة إلى سداد قيمة مصروفات التسجيل، وهي 500 جنيه، دفعة واحدة لا تتجزأ وهي لا تسترد مرة أخرى.

- يتحمل الراغب فى الحصول على وحدة دار مصر، العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي -إن وجدت- قبل تنفيذ أي تحويل بنكي، وذلك قبل بداية الحجز، عبر وسيلة من وسائل الدفع المتاحة.

- على أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل بيانات الحاجز، وهى: (اسم المتقدم صاحب الطلب، رقم بطاقة الرقم القومي سارية، رقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب).

- وبعد ذلك سيتمّ موافاة العميل، برسالة نصية خلال 72 ساعة من تاريخ السداد، تفيد تحصيل مبلغ مقدم جدية الحجز.

- في حالة عدم وصول الرسالة أو وجود خطأ في بيانات الرقم القومي المسدد للمبلغ، يرجى التواصل على رقم 19995 من داخل جمهورية مصر العربية أو التواصل من خلال إرسال رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني hdb-reservation@hdb-egy.com.

- في حالة قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة المخصصة له، على النظام الآلي للصندوق بنظام التمويل العقاري، يتمّ استكمال باقي قيمة الحجز، بنسبة تتراوح ما بين 15 5 : 20% من قيمة الوحدة السكنية.

- أما باقي قيمة شقة دار مصر، يتمّ سدادها على أقساط شهرية، ضمن مبادرة التمويل العقاري.

تفاصيل شقق «دار مصر»

- تاريخ فتح باب التقدم ودفع مقدمات الحجز: 15-02-2022.

- تاريخ نهاية التقدم ودفع مقدمات الحجز: 08-03-2022.

- تاريخ بداية حجز الوحدات للمرحلة الأولى: 15-03-2022 09:00 ص.

- تاريخ نهاية حجز الوحدات للمرحلة الأولى: 15-03-2022 11:59 م.

- تاريخ بداية حجز الوحدات للمرحلة الثانية: 16-03-2022 09:00 ص.

- تاريخ نهاية حجز الوحدات للمرحلة الثانية: 24-03-2022 12:00 ص.