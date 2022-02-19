الشروط العقارية للحصول على شقة بـ«دار مصر»

يرغب كثير من المواطنين في الحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان المتوسط التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق مؤخرًا في 15 مدينة على مستوى الجمهورية.

وتتميز تلك الوحدات بأنَّها مقبولة الأسعار، بالإضافة إلى التشطيبات سوبر لوكس وأعمال اللاند سكيب التي تحيط بالعمارات الخاصة بالوحدات، وحددت الوزارة من خلال كراسات الشروط الخاصة بمشروع «دار مصر»، مجموعة من الشروط العقارية لحجز وحدات دار مصر، وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تلك الشروط.

الشروط العقارية لحجز وحدات «دار مصر»

1. الوحدات السكنية المطروحة مخصصة للاستخدام السكني فقط.

2. لا يحق للمشتري تغيير النشاط المخصص من أجله الوحدة وهو السكن وفي حالة المخالفة، يتم فسخ العقد وإلغاء التخصيص واسترداد الوحدة واتخاذ كل الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي أو دون اعتراض الراسي عليه الوحدة.

3. يجب على المتقدم سداد مُقدم جدية الحجر الخاص لحجز الوحدة السكنية وهذا بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط.

4. لا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، ويحظر عليه التصرف فيها.

الشروط العامة لحجز وحدة «دار مصر»

1. يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وشخصاً طبيعياً ليس شركة أو مؤسسة.

2. لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3. لا تزيد سن المتقدم على سن المعاش وهو 75 عامًا، وفي حالة المتقدمين من أصحاب المعاشات فلا بد من دفع 40% من قيمة الوحدة

4. يجب أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل بحيث لا يزيد دخله الشهري على 10 آلاف جنيه للفرد و 1 ألفاً للأسرة.