حجز شقق دار مصر 2022.. القسط يبدأ من 1150 جنيها على 30 سنة

عمليات بحث عدة تشهدها محركات البحث حول حجز شقق دار مصر 2022، خلال هذه الساعات، وذلك تزامنًا مع بداية الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان المتوسط، ضمن 3 مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة» داخل عدد من المدن الجديدة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، ويستمر الحجز الإلكتروني، حتى 8 مارس المقبل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول حجز شقق دار مصر 2022، وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

تفاصيل حجز شقق دار مصر 2022

- يبلغ مقدم حجز شقق دار مصر 2022 نحو 60 ألف جنيه.

- يجرى طرح شقق دار مصر 2022 جاهزة للتسليم الفوري وكاملة التشطيب، داخل عدد من المدن الجديدة: «السادات و15 مايو والشروق والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة وحدائق أكتوبر».

- تتراوح مساحة شقق دار مصر ما بين 100م2 و150م2.

- يمكن الاطلاع على كراسة شروط دار مصر 2022 من خلال هذا الرابط.

- يبدأ القسط في شقق دار مصر 2022 من 1150 جنيهًا.

- نسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.02.

- إجمالي شقق دار مصر 2022 المطروحة 1792 وحدة سكنية.

- يبلغ سعر متر شقق دار مصر بمدينة الشروق 8730 جنيهًا.

- يبلغ سعر متر شقق دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر 6935 جنيهًا.

- يبلغ سعر متر شقق دار مصر بمدينة بدر 5925 جنيهًا.

- يبلغ سعر متر شقق دار مصر بمدينة السادات 5075 جنيهًا.

- يبلغ سعر متر شقق دار مصر بمدينة 15 مايو 5555 جنيهًا.

- يبلغ سعر متر شقق دار مصر بمدينة العاشر من رمضان 5355 جنيهًا.

- يبلغ سعر متر شقق دار مصر بمدينة برج العرب الجديدة 5075 جنيهًا.

خطوات حجز شقق دار مصر 2022

تبدأ عملية حجز شقق دار مصر 2022 وهي ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر هذا الرابط واختيار «تسجيل مستخدم جديد».

ثم بعد ذلك يجرى تسجيل البيانات الأساسية والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وتحديد كلمة المرور الخاصة بك»، والضغط على اختيار «تسجيل».

عقب هذه الخطوة، ستصل إليك رسالة لتأكّيد كلمة المرور واختيار «تفعيل»، ثم اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله، وأخيرًا اختيار التقديم على وحدة سكنية ضمن مشروع «دار مصر».