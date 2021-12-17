«أوقاف القليوبية»: 4 مساجد جديدة دخلت الخدمة رسميا اليوم

أعلن الدكتور صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، دخول 4 مساجد جديدة الخدمة رسميا بمركز بنها، وهي مسجد الزهراء بقرية طحلة والذي تبلغ مساحته 250 مترا، وتم إنشاؤه إنشاءً جديدا ليضاف إلى مساجد القليوبية الجديدة، وشارك في الافتتاح مدير الدعوة بالمديرية الشيخ عبدالرحمن رضوان.

فرش المسجد الغربي بكفر فرسيس

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في بيان له اليوم، أن الافتتاحات تضمنت المسجد الغربي بقرية كفر فرسيس بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد بمساحة حوالي 500 متر تقريبا، ومسجد الرحمن الرحيم بعزبة أبوخربوش بقرية شبلنجة، إنشاء جديد، بمساحة 250 مترا، ومسجد الرحمة بعرب أبو إسماعيل بجزيرة بلى، بمساحة تقدر بحوالي 500 متر تقريبا، وذلك بعد إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد.

خطبة الجمعة تناولت الإعجاز اللغوي للقرآن

وأشار وكيل وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة تناولت القرآن والإعجاز اللغوي وضرورة الاعتزاز باللغة العربية والتي اختارها رب العزة لتكون الوعاء الناقل للقرآن الكريم بلسان عربي مبين، ومنها شهادة الوليد بن المغيرة وهو على غير ملة الإسلام إلا أنه لم يتمالك نفسه أمام النظم البلاغي للقرآن وفصاحة كلماته فكانت شهادته التي تضمنت قوله «إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أدناه لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه».

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن القرآن هو الذى يبني الإنسان ويعمل على تكوين الجوانب الإنسانية والأخلاقية لدى الخلق على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ودياناتهم.

وخاطب القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم، «وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث»، فالقرآن للناس جميعا وليس للمسلمين وحدهم ويبني إنسانياتهم في قوله تعالى «الرحمن علم القرآن خلق الإنسان»، حيث ستظل معجزة القرآن خالدة وباقية ودائمة بدوام الله وعلى المسلمين التزام آدابه وجوانبه السلوكية والاعتزاز باللغة العربية التي حوت مفرداته حيث قال تعالى «كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون».