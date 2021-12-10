أوقاف القليوبية تفتش على المساجد وتؤكد الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، تكليفه غرفة عمليات المديرية بالعمل على تكثيف المتابعة تزامنا مع خطبة الجمعة اليوم وعدم السماح بالخطابة إلا للمصرح لهم ذلك مع ضرورة رصد ومتابعة أي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضده حال وجود مثل هذا الأمر، قائلا «إن بيوت الله أمانة فى أعناقنا جميعاً».

الالتزام بضوابط خطبة الجمعة

وأضاف وكيل أوقاف القليوبية، في بيان له، أنه شدد على مديري الإدارات الفرعية بضرورة الالتزام بضوابط خطبة الجمعة وشؤون الدعوة وفق اللوائح المنظمة لهذا الشأن، مشيرا إلى أنه سمح بصلاة الجنازة بالمساجد التى تؤدى بها خطبة الجمعة مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وخاصة فى ظل تسجيل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، والتى تعلنها الصحة يوميا، مع التوجيه المستمر للمصلين بضرورة الحفاظ على تلك الضوابط التى من شأنها الحفاظ على صحتهم والحد من انتشار العدوى بين المواطنين.

شحن عدادات كهرباء المساجد

قال وكيل وزارة الأوقاف، أنه طلب من مديري الإدارات الحرص على شحن عدادات المساجد والتحذير من التأخير فى ذلك، وخاصة فى ظل توفير الوزارة المستمر للأموال اللازمة لهذا الأمر، مشيرا إلى أن جهاز التفتيش والمتابعة بالمديرية سوف يقوم بتكثيف المرور للوقوف على مدى انضباط الإدارات والمساجد والعاملين بها، مؤكدا توقيع أقصى عقوبة حال وجود مخالفة أو تقصير فى العمل حيث لامكان لمقصر أو متخاذل فى العمل.