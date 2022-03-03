بوتين: المرتزقة في صفوف القوات الأوكرانية يتصرفون بأساليب العصابات الإرهابية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة له، إن هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية ويتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين، مشيرا إلى أن القوميين والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا يختبئون خلف المدنيين، مستخدمينهم كدروع بشرية، حسب قوله.

الرئيس الروسي: المرتزقة يستخدمون المدنيين دروعا بشرية

وأضاف الرئيس الروسي في الكلمة التي بثتها شبكة روسيا اليوم الإخبارية: «هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية ويستخدمون المدنيين المسالمين دروعا بشرية وينصبون المعدات والأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية في المدن والبلدات، ويتصرفون بهذه الأساليب التي يستخدمها عصابات الإرهابيين وبدلا من إخلاء هذه المعدات والأسلحة من روض الأطفال والمدارس، بالعكس ينصبون أسلحة وهواوين ومدافع إضافية، وأخذوا مواطنين أجانب رهائن بمن فيهم طلبة أجانب».

ولفت بوتين إلى أن القوميين في أوكرانيا يدفعون قاطني المباني السكنية إلى وسط المباني، وينشرون الأسلحة في الطوابق السفلية والعليا، وهذا ما كان يفعله النازيون.

وتابع الرئيس الروسي: «على سبيل المثال في محطة سكك الحديد في خاركوف كان هناك رهائن عددهم 3 آلاف مواطن هندي من الطلبة وبمن فيهم 576 في مدينة سوما، والنازيون الجدد أطلقوا النار على الطلبة الصينيين الذين حاولوا مغادرة خاركوف، وأكرر.. مئات الأجانب يحاولون مغادرة مناطق الأعمال القتالية والنازيون الجدد لا يسمحون لهم بذلك، ويستخدمونهم كرهائن أو يعرضون عليهم مسارات مهددة بسير الأعمال القتالية».

وأكد الرئيس الروسي أن القوات المسلحة الروسية سمحت بممرات إنسانية في كل الاتجاهات ليخرج المدنيون.

بوتين: لن أتخلى عن قناعتي بأن الروس والأوكرانيون شعب واحد

وأضاف: «نحن شعب متعدد القوميات، ولن أتخلى عن قناعتي بأن الروس والأوكرانيين شعب واحد، بغض النظر عن أن هناك جزءا من الشعب الأوكراني تعرض للدعاية المضللة».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس.