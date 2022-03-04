مستثمرو السياحة: نستهدف جذب السياح الصينيين خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية «مستثمرو السياحة» بجنوب سيناء، إن العاملين بالقطاع السياحي الحكومي والخاص بدأوا في استهداف أسواق جديدة لجلب السياح خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتى أدت إلى توقف الحركة السياحية الوافدة من كييف وموسكو.

ولفت إلى أن أهم الدول التي سيتم استهدافها خلال الفترة المقبلة هي الصين والهند وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية.

ضرورة تدشين حملة ترويجية لجذب السياح من الهند والصين

وأضاف لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي للاتجاه إلى تلك الأسواق هو بعدها عن نطاق الحرب الدائرة هناك وعدم تأثرها اقتصاديا بالحرب بالمقارنة بالدول الأوربية وأمريكا، مطالبا وزارة السياحة والآثار بالبدء بحملة ترويجية كبيرة لاستهداف سياح من تلك الأسواق لجعل مصر أحد المقاصد التي يسعى سياح تلك الدول لزيارتها خلال الموسم الصيفي المقبل.

وشدد على ضرورة حل أزمة الطيران التي تحول دون جذب أعداد كبيرة من السياح لزيارة مصر لاسيما من دول جنوب شرق أسيا.

السياحة العربية قادرة على تعويض التراجع بأعداد السياح الوافدين لمصر

وأردف أن السياحة العربية مهمة جدًا لمصر خلال المرحلة المقبلة نظرا لأن السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، كما أنه قادر على تعويض التراجع النسبي في الحركة السياحية الوافدة من أوروبا.

وتابع: «مصر ستكون من أفضل المقاصد السياحية القليلة المتاحة أمام السائح العربي ولاسيما الخليجي نظرا لخطورة السفر حاليا للسياحة بالدول الأوربية في ظل استمرار الحرب واحتمالية أن تتوسع وتدخل أطراف جديدة بها خلال الشهور المقبلة».

وشدد عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، على ضرورة السعي من الآن لتقليل الآثار السلبية على المنشآت السياحية والفندقية من خلال تأجيل تحصيل العديد من الرسوم والمستحقات كمستحقات الكهرباء والمياه والتأمينات والضرائب لحين تعافي القطاع من تلك الأزمة.