اليوم.. الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

يحضر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المريخ السوداني، المقرر عقده في الثامنة مساء اليوم الجمعة، باستاد «الأهلي we السلام».

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي، في المؤتمر، عن مباراة الفريق أمام المريخ غدا، واستعدادات النهائية للمواجهة المؤجلة بينهما، من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويكشف المدرب الجنوب إفريقي، عن موقف فريقه خلال موقعة المريخ، في ظل تأزم موقفه بعد الخسارة أمام فريق صن داونز، بهدف نظيف في الجولة الماضية.

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