موسيماني يلجأ لكبار الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

لجأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلى عقد جلسات مع عدد من اللاعبين الكبار بالفريق، على رأسهم محمد الشناوي ووليد سليمان، قبل المباراة المرتقبة أمام المريخ السوداني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت، بعد تأجيلها خلال منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في محاولة منه لتهيئة الجميع.

واجتمع بيتسو موسيماني، مع محمد الشناوي قائد الفريق، قبل انطلاق المران الجماعي، أمس الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، إذ حرص على مناقشته في بعض الأمور الفنية، ونفس الأمر مع وليد سليمان، الذي تحدث معه بشكل منفرد، بخصوص بعض التعليمات الفنية والاطمئنان على حالة اللاعب.

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