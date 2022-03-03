أخبار الأهلي اليوم.. تطورات أزمة موسيماني وحسام حسن و«استعدادات المريخ»

تضمّنت أخبار الأهلي اليوم والمتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعداد المارد الأحمر لمواجهة المريخ السوداني بعد غد السبت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يأمل المارد الأحمر في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعديل مساره في البطولة الأفريقية، خاصة بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فريق فاركو في بطولة الدوري الممتاز، والتي أقيمت أول أمس الثلاثاء، وفاز بها برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للمسابقة، وذلك استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها السبت المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما تدخل البعض لإنهاء أزمة موسيماني وحسام حسن.

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