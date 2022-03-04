لتخفيف أعباء الأسر.. تفعيل مبادرة «درس مميز بالمجان» في دمياط

بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط تفعيل مبادرة «درس مميز بالمجان»، بجميع الإدارات التعليمية، مع بدء الفصل الدراسي الثاني بمشاركة المعلمين المتميزين في جميع المواد.

تأتي المبادرة متماشية مع رغبة المعلمين في تفعيل المبادرة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور في مختلف المواد الدراسية.

دور اجتماعي لخدمة الطلاب

من جانبه أكد خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هذه المبادرة تأتي إيماناً من «تعليم دمياط» بأهمية الدور الاجتماعي في دعم الطلاب الراغبين في تحصيل المعرفة والمعلومات من المعلمين المتميزين والراغبين في المشاركة بالمبادرة التى تهدف إلى خدمة الطلاب.

مجموعات مجانية

وأضاف وكيل وزارة التربة والتعليم بدمياط أن هذه المبادرة للاستفادة من المجموعات المجانية داخل المنشآت التعليمية، إضافة إلى وجود نخبة من المعلمين المشهود لهم بالكفاءة، مطالباً بضرورة تعاون أولياء الأمور لإنجاح المبادرة للتيسير على أولياء الأمور.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهاتها لدعم الطلاب الراغبين في تلقي المعرفة واكتساب المهارات، وذلك بإشراف الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم.