ضبط 54 كيلو بانجو وحشيش وهيروين و7588 دون كمامة خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 188 قطعة سلاح ناري بحوزة 155متهما.

كما نجحت الحملات بشأن تنفيذ الأحكام في تنفيذ 86266 حكم قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم 6 متهمين بارتكاب حوادث سرقة، وضبط 277 قضية مخدرات بإجمالي 254 متهما، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 37,538 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,510 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,236 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,460 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 540 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 490 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 560 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 232 جراما، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 12 جراما، و2606 أقراص مخدرة.

24703 مخالفات مرورية

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين جرى ضبط 29 متهما، وضبط 22 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 277 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 24703 مخالفات مرورية متنوعة، وفحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الأقصر، من ضبط أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا، سبق اتهامه في 15 قضية أبرزها «سرقة، وسلاح»، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة بالإكراه، والتنفيذ عليه في العديد من القضايا بأحكام بين السجن المؤبد والحبس حال اختبائه بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة إسنا، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

ضبط 1042 شيشة

كما جرى ضبط 7588 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7554 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 34 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 700 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 178 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1042 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

ضبط 13622 قضية سرقة تيار كهربائي

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 1217 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وضبط 3872 قضية متنوعة في مجال مكافحة الظواهر السلبية في قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وضبط 13622 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 231 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 162 قضية متنوعة وضبط المخالفات كافة، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مباني، ومحلات دون ترخيص.

وجرىا ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 38 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1724 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 284 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.