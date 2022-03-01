وظائف برواتب تصل 7 آلاف جنيه.. «الشباب» تبدأ المقابلات الشخصية الخميس

تعلن وزارة الشباب والرياضة عبر الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، تفعيل مبادرة توظيف مصر ضمن ملتقي التوظيف بمركز التعليم المدني.

توفير فرص العمل والتوظيف برعاية وزير الشباب

وتتضمن وظائف وزارة الشباب فرص عمل بالعديد من المنشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، التي تحتاج إلى شغل وظائف بها، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعلنت الوزارة أن الخميس المقبل 3 مارس، بداية من 10 صباحا إلى 3 ظهرا، موعد المقابلات الشخصية وتسكين المرشحين المقبولين في الوظائف المناسبة لهم وللمؤهلات الدراسية، وللخبرات التي يمتلكها كل شاب.

الوظائف المطروحة والشروط المطلوبة

« الوطن » تستعرض الوظائف المطروحة لشغلها والشروط المطلوب توافرها والمميزات والمرتبات وهي على النحو التالي :

- يستطيع الراغب في الوظيفة التقديم من خلال اللينك التالي:

https://forms.office.com/r/GKjHx636J9

- موعد المقابلات في اللوكيشن التالي:

https://bit.ly/3hmy1Zx

- الشروط المطلوبة والضوابط ومعلومات اخرى بالاطلاع على اللينك التالي: https://www.facebook.com/events/949223385726872/?ref=newsfeed

- أهم الشركات المشاركة في اليوم التوظيفي، هي :

1 - ( El Ezaby Pharmacy ) وتطلب :

- محام «تخصص تحصيل»

- محام »تخصص عقود»

- صيادلة - Graphic designer

- موظف خدمة عملاء

- كول سنتر «تجميل»

IT Network -2 وتطلب :

- «Men's Club»

- مدير التجارة الإلكترونية

- E-commerce Manager

- مصور Photographer / Videographer

- مسئول Social Media

- مسئول Visual Merchandizing

- مبيعات Online

- مشرف منطقة «مجال المبيعات)

- مبيعات داخلى

3- ( PRADO Rugs Egypt وتطلب :

General Accountant

-Sales Promoter

- Branch Manager

-Social Media Specialist

-aphic Designer

-Carpet Designer

-Document Controller- Internal Audit

-Payable Accountant

Receivable Accountant--

General Accountant-

Cost Control Supervisor-

IT Help Desk- Reservation Agent-

PR Specialist-

Marketing Specialist-

Sales Representative

- Marine Engineer

-Electrical Engineer

-HR Specialist-

Agriculture Engineers - 4 وتطلب :

knawat -

Chief Operations Officer-

Customer Care-

Warehouse-

Divisional Merchandise Manager-

Media Buyer- Content writer-

Graphic Designer-

Animation-

Social Media-

Tools Engineer-

CRM Specialist-

Key Account Manager-

Software engineer-

Scrum Master-

Product Manager - 5 وتطلب :

Transsion Holdings Egypt :

- Sales Indoor-

Sales outdoor-

Social Media-

Graphic Designer-

Android software testing - 6 وتطلب :

- Fusion global service

- Tele sales Team leader

Tele sales agent-

Call Center Agents-

- Customer Service Agents

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