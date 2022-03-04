اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لبحث وضع محطة زابوريجيا النووية

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، مساء اليوم، بدعوى من بريطانيا، لبحث وضع أزمة محطة «زابورجيا»، النووية في أوكرانيا، والتي أعلن الجيش الروسي صباح اليوم سيطرته عليها بالكامل وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بشأن الحريق الذي شب في أحد طوابق المحطة.

ومحطة زابوريجيا النووية هي أكبر محطة للطاقة في أوكرانيا، كما أنها أيضا أكبر محطة نووية في أوروبا، حيث أسست خلال حقبة الاتحاد السوفيتي.

اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا حول قصف محطة زابوريجيا النووية

واتهمت أوكرانيا روسيا بقصف محطة زابوريجيا النووية، والتسبب في حريق أحد مبانيها، وقال رئيس أوكرانيا فلودمير زيلنيسكي إنه لأول مرة في التاريخ يتم استهدف منشأة نووية.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون هاجمت محطة زابوريجيا النووية، وأكدت أن من اسمتهم «مخربين أوكرانيين» مسؤولون عن الهجوم على المحطة.

وبعد أنباء اندلاع حرق بها، سادت مخاوف من احتمالية وقوع تسريب نووي، إلا أن ذلك لم يحدث.