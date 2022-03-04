حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات النارية بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق قرارًا بحبس شخصين كونا تشكيلاً عصابيًا، لسرقة الدرجات النارية بدائرة مركز مشتول السوق، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء قرار نيابة مشتول بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية عن التشكيل العصابي الذي تخصص في سرقة الدرجات النارية بنطاق المنطقة.

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية

البداية جاءت عندما تلقى مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، بشأن قيام شخصين، لدى أحدهما معلومات جنائية (مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

والمعلومات التي أكدتها معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بشأن، تفيد باتخاذ المتهمين أسلوب «توصيل الأسلاك» لسرقة الدرجات، متخذان من دائرة مركز شرطة مشتول السوق مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

الشرطة تلقي القبض على المتهمين ويعترفان بالاتهام

بعدما صدور إذن من النيابة العامة، شكلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية مأمورية لضبط المتهمين الاثنين، في إطار جهود وزارة الداخلية للعمل على مكافحة الجريمة والحد من وقوعها وضبط مرتكبيها، وجرى استهداف المتهمين بعد أن تمكنت قوات الشرطة من تحديد مكانهما بدائرة مركز بلبيس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع بدائرة مركزى شرطة مشتول السوق – بلبيس، كما أرشدا عن المسروقات لدى ثلاثة أشخاص آخرين، أمكن ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات، وهي 5 دراجات نارية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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