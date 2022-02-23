دنيا سمير غانم تزين رقبتها باسمي والديها.. عناق بالذهب لا يعرف نهاية (صور)

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، في أحدث صورها ، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، مرتدية سلسلة ذهبية تزين رقبتها، على شكل رمز اللا نهاية، مكتوبا عليها الإنجليزية اسم والديها سميرغانم ودلال عبد العزيز، معلقة: «دائمًا في قلبي».

تفاعل مع سلسلة دنيا سمير غانم

نالت صورة دنيا، إعجاب كثير من متابعيها، الذين حرصوا خلال التعليقات، على الدعاء بالرحمة لوالدها الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا في مايو الماضي، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي توفيت في أغسطس الماضي، جراء إصابتهما بتداعيات فيروس كورونا.

«عالم موازي» في رمضان 2022

تشارك دنيا سمير غانم، في موسم مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل «عالم موازي»، الذي تم تعديل السيناريو الخاص به ليتمد إلى 30 حلقة بعد أن كانت أحداثه مقتصرة على 15 حلقة فقط، ويشاركها في البطولة شيماء سيف، وعمرو وهبة، ومن تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

وكان من المقرر مشاركة «عالم موازي» في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، لكن توقف التصوير بعد إصابة بعض أبطاله بفيروس كورونا، وعلى رأسهم دلال عبد العزيز، التي صورت عدد من المشاهد، وتم نقلها إلى المستشفى، وظلت تعاني لفترة، حتى رحلت متأثرة بتداعيات الفيروس.

عودة دنيا وإيمي سمير غانم للظهوربعد فترة اختفاء

بدأت دنيا سمير غانم، تعود لحياتها الطبيعية تدريجيًا، من خلال ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح في شهر سبتمبر الماضي، حيث تسلمت جائزتي تكريم والديها، وكان يعد ذلك الظهور الأول لها، ووجهت الشكر لكل محبيها، وكل من ساندها في هذه المحنة.

وبدأت شقيقتها إيمي سمير غانم، الظهور في الحياة العامة بعد فترة اختفاء طويلة، بنشر صور أثناء تأديتها مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، بخلاف ظهورها بصحبة زوجها حسن الرداد، لينفيان شائعة انفصالهما التي ترددت مؤخرًا.

وتحرص دنيا وشقيقتها إيمي، على مشاركة متابعيهما على السوشيال ميديا، بصور والديهما سمير غانم ودلال عبد العزيز، وصور من طفولتيهما، والدعاء لهما بالرحمة، مؤكدين أنهما سيظلا في قلبيهما.