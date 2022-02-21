مصر تدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابي لمطار الملك عبد الله بالسعودية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم، بأشد العبارات، الاستهداف الإرهابي من قِبل ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبدالله في جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، فضلاً عما خلفه هذا الهجوم الإرهابي الجبان من خسائر مادية.

استهداف المنشآت الحيوية المدنية

وأكدت مصر مُجددًا أنَّ تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية، بما في ذلك المطارات الواقعة في المملكة، والمدنيين الأبرياء من قبل ميليشيا الحوثي، يُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكل الأعراف، وتهديدًا سافرًا لأمن واستقرار المملكة، ولسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية.

مصر تشدد على تضامنها الكامل مع المملكة

وشددت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، فيما تتخذه من تدابير لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، مؤكدة الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.