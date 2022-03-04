محافظ مطروح يكرم 85 طفلاً من حفظة القرآن الكريم (صور)

نظّمت محافظة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، حفل تكريم الأطفال من حفظة القرآن الكريم، تحت إشراف مديرية الأوقاف بالمحافظة.

جاء الحفل بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدن، وذلك تشجيعًا للأطفال على استكمال حفظ القرآن وتعاليمه، وذلك من سن 3 سنوات وحتى 12 عامًا.

حضور بارز تكريمًا للأطفال

حضر الاحتفال اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب ممثلا عن الهيئة البرلمانية لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ في مطروح، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية ولفيف من رؤساء المصالح الحكومية ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

85 طفلاً من حفظة القرآن في مطروح

وسلم محافظ مطروح، في قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسي مطروح، شهادات تقدير لـ85 طفلاً من حفظة القرآن الكرين، وأولياء أمورهم ومشرفي ومعلمى تحفيظ القرآن الكريم للأطفال.

بدأت احتفالية تكريم حفظة القرآن بتواشيح وأناشيد دينية، لحقتها كلمة للشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الذي أكد خلالها أهمية التمسك بالقرآن وتعليم وسنة النبي الكريم.

وتحدث عبدالبصير عن ضرورة تعلم الأبناء تعاليم القرآن، الذي يأمر فيه الله عز وجل بالحفاظ على الإنسان، دينه ودمه وعرضه، لنصل إلى الحفاظ على المجتمع والوطن ولم شمله، قائلاً إن «القرآن يحيى القلب والعقل والإنسان والأمة، وهو شفاء ونور».

دعم حفظة القرآن في مطروح

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال الاحتفالية، دعمه لجميع حفظة القرآن الكريم من الأطفال والشباب، مقدمًا الشكر للمسئولين عن تنظيم الاحتفالية لما يثيره في نفوسنا من فرحة وفخر بمن منّ الله عليهم بحفظ كتاب الله كاملاً أو نصفه أو أجزاء منه

كما أشار إلى أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات، لدورها في تنمية وتحفيز قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثلاً يُحتذى به.

وشدد على دعم المحافظة وترحيبها لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوعًا من المنافسة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة، مع دورهم في المستقبل القريب.