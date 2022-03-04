خطوات حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا وأسعارها.. تبدأ من 35 ألف جنيه

اهتمام كبير من المواطنين بمعرفة إجراءات السفر للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وذلك بالتزامن مع خضوع المواطنين الذين سافروا خلال الأيام الماضية لحجر صحي مؤسسي، فور وصولهم إلى الأراضي السعودية، وتحديدًا خطوات حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا والتي تصدرت محركات البحث العالمية «جوجل» خلال الدقائق الماضية .

خطوات حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

ووفقا للسلطات السعودية، فإن خطوات حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا جاءت على النحو التالي:

أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه في البداية للاستفادة من خدمات موقع العمرة «اعتمرنا»، يجب تحميله من هنـــا لـ IOS، وللأندرويد من هنــــا.

- وفي الخطوة التالية يتم إدخال البيانات المطلوبة والخاصة بالمواطن، واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

- وأخيرا يستطيع المواطن الراغب في أداء العمرة بعد إدخال البيانات السليمة الحصول على التصريح بالعمرة.

ماذا يفعل المعتمر فور الوصول

- يجب الوصول لأحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين بمكة المكرمة، إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز .

- يجب أن يرتدي المعتمر الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

- يجب على المعتمر ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين «مواقف السيارات» والتوجه للحرم المكي.

- أخيرا يجب على المعتمر بعد انتهاء النسك، العودة لمركز تجمع أو نقل المعتمرين.

أسعار العمرة 2022

ووفقا لما أعلنته الشركات السياحية شركة مصر للطيران، والغرفة التجارية، جاءت أسعار العمرة في شعبان 2022 على النحو التالي:

- رحلة العمرة خلال شهر شعبان للبرنامج الاقتصادي، ومدتها أسبوعان، تبدأ من 35 ألف جنيه، في حالة كان المعتمر محصّنًا أي حاصل على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا بما فيها الجرعة الثالثة.

- إذا لم يكن المعتمر محصنًا، فإن تكلفة العمرة تزيد بقيمة 5 آلاف جنيه، وهي قيمة العزل ومسحات الـPCR التي سيجريها في المملكة بعد الذهاب.

- تبدأ برامج العمرة فئة 4 نجوم، من 45 ألف جنيه، وترتفع قيمة إذا لم يكن المعتمر محصن.

- بالنسبة لبرامج الـ5 نجوم فتصل لـ70 ألف جنيه، ويجرى تحديد السعر بناءً على الخدمات والإقامة وتحاليل الـPCR وغيرها من الإجراءات الواجب القيام بها.