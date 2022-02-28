كيفية الحصول على قرض مشروعات من البنك الأهلي.. 7 مستندات مطلوبة

في إطار توجهات الدولة بضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من عوائد كبيرة على الاقتصاد المصري خاصة في السنوات المقبلة، كما أنّها أصبحت أحد الأسس للقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وبناء على تعليمات البنك المركزي بمواصلة دعم هذه الخطط الطويلة المدى لهذه النوعية من المشروعات.

يعمل البنك الأهلي المصري من خلال جميع فروعه في جميع محافظات ومدن الجمهورية، في تقديم الدعم والأولوية بالنسبة لقروض المشروعات، لهذه النوعية من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، فإن قروض المشروعات تبدأ من 10 آلاف جنية وتصل إلى 3 ملايين جنيه على حسب نوع نشاط المشروع القائم أو الموجود تحت التأسيس والأرباح المحققة من المشروعات القائمة بالفعل، وإذا كان القرض المالي لدعم مشروع قائم أو يحتاج الى تمويل مالي جديد.

وقسمت البرامج التمويلية المشروعات إلى 3 فئات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر

المشروعات الصغيرة

- تتضمن المشروعات أو الشركات القائمة بالفعل وتعمل في السوق وتتراوح ميزانيتها المالية من مليون وحتى 50 مليون جنيه مصري.

- شركات أو مشروعات تحت التأسيس بميزانية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه.

المشروعات المتوسطة

- الشركات أو المشروعات القائمة وتعمل في السوق المصرية بميزانية تبدأ من 50 مليون وتصل إلى 200 مليون جنيه.

- المشروعات أو الشركات تحت التأسيس وتتراوح ميزانيتها ما بين 3 إلى 5 ملايين جنيه مصري.

المشروعات متناهية الصغر

- الشركات أو المشروعات القائمة بالفعل ولا تقل أرباحها السنوية عن مليون جنيه مصري.

- المشروعات تحت التأسيس وتبدأ بميزانية لا تقل عن 50 ألف جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروعات

1- بطاقة الرقم القومي على أن تكون حديثة وسارية.

2- السجل التجاري الخاص بالمشروع.

3- صورة من عقد تأسيس المشروع.

4- البطاقة الضريبية الخاصة بالمشروع.

5- تقديم شهادة بيانات من الضرائب.

6- صورة من ترخيص مزاولة الأنشطة.

7- تقديم طلب رسمي لأي من فروع البنك الأهلي للحصول على قرض مشروعات.