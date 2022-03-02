محافظ أسيوط ووفد «محلية النواب» يتفقدون توسعات الصرف الصحي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، أعمال تنفيذ مشروع مد خدمة الصرف الصحي لعدد 10 قرى بمركز ساحل سليم للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل ضمن التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بمنطقة الحبايشة بمركز البداري وذلك بتكلفة 250 مليون جنيه بطاقة إجمالية تبلغ 45 ألف م3/ يوم وذلك ضمن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 150 قرية.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة، والنائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق وكيلا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واللواء حمدي الجزار والدكتور أيمن الجمل مستشاري وزير التنمية المحلية للمجالس النيابية والنائب عمرو أحمد إبراهيم أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد أبو سمنة والنائبة ريهام عبدالنبي والنائبة فايزة عبدالعظيم أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب حمادة زهير والنائبة ثناء السعيد والنائب الحسيني جلال والنائب أحمد حسين جودة أعضاء مجلس النواب بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي شركة كير الشركة المنفذة للأعمال.

وبدأ المحافظ ووفد لجنة الإدارة المحلية زيارتهم للمشروع بتفقد أقسام المحطة الرئيسية والتي تعمل بطاقة 33 ألف متر مكعب/يوم والتي تخدم مدينتي " البداري وساحل سليم" وبعض قرى المركزين وشاهد أحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية والمعالجة واستمع إلى شرح عن المحطة ومكونات مشروع صرف صحي "البداري/ ساحل سليم" والذي يتكون من 3 محطات رفع منهم محطتين رفع بالبداري ومحطة رفع أخرى بساحل سليم وشبكات انحدار بطول 26 كيلو بمدينة البدارى و16 كيلو بمدينة ساحل سليم وخطوط طرد بطول 23 كم حيث تم دخول الخدمة لشرق البداري وجاري دخول الخدمة لباقي المدينة وكذلك مدينة ساحل سليم وذلك عقب الانتهاء من خط السيب النهائي والانتهاء من التجارب.

بتكلفة 250 مليون جنيه

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بالمحطة بتفقد أعمال التوسعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي لاستيعاب عدد 10 قرى بمركز ساحل سليم وخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة للمرحلة الأولى منها بتكلفة 250 مليون جنيه ضمن المشروع الرئيسي الذى تبلغ تكلفته 850 مليون جنيه والذي يتم تنفيذه بأحدث التقنيات واستمعوا الى شرح من المهندس ناجح عبد الرحمن لمراحل الانشاء بالمشروع .

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.وأشاد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب – خلال الجولة – بمعدلات الانجاز في المشروع والتي بلغت 90 % لخدمة قرى مركز ساحل سليم ضمن المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى ، مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة المستمرة من القياداة التنفيذية لمراحل الانشاء حتى تشغيل المشروع بالكامل مؤكدا على دعم القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجهود التنمية فى الصعيد ووضعها على رأس الاولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .