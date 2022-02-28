محافظ أسيوط يتابع تقنين أوضاع الكنائس وفقا للاشتراطات البنائية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اتخاذ خطوات جادة لتقنين أوضاع المنشآت الكنسية والمباني التابعة لها بالمحافظة وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .. جاء ذلك خلال لقائه أحمد عز مدير مكتب الشئون الدينية بالمحافظة .

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف الحالي لبعض طلبات التقنين والتصالح المقدمة بخصوص بعض المنشآت الكنسية والمباني التابعة لها والإجراءات التي تمت فيها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك مشدداً على سرعة نهو الإجراءات واستيفاء كافة المستندات والموافقات المطلوبة تنفيذًا لقرارات اللجنة الخاصة بتقنين دور العبادة والكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفقًا لخطة الدولة لتقنين الأوضاع.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بقيام الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بسرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على أرواح المواطنين واستمرار التواصل مع رؤساء الطوائف للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية، خاصة في ظل التيسيرات التي تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة.