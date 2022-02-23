محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمعي خدمات حكومية وزراعية بـ16 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية بقرية «العونة» التابعة لمركز ساحل سليم وذلك ضمن مشروعات مجمعات الخدمات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافقه خلال الجولة التفقدية أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس عادل عبداللطيف رئيس فرع أسيوط بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات.

محافظ أسيوط يوجه بتذليل العقبات لإنهاء المشروعات في توقيتاتها المحددة

تفقد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية العونة التابعة لمركز ساحل سليم وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الذي يتكون من 3 طوابق ويجري تنفيذه بتكلفة 10 ملايين جنيه واستمع إلى شرح من مسؤولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ بالمشروع واطمئن على معدلات ومراحل التنفيذ

كما تفقد محافظ أسيوط ومرافقيه أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية «نموذج 1» والذي يجرى تنفيذه بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات الحكومية وتابع أعمال إنشاء الدور الثاني والذي يجري تنفيذه بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه ويتكون من طابقين ويضم مركز تجميع ألبان ووحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني.

ووجه محافظ أسيوط جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك لافتاً إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

تنفيذ معدلات إنجاز أسرع

وأوضح أنَّ جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ينفذ مجمعات خدمات المواطنين والزراعية بقرى مراكز «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح» ويتكون كل مجمع من 3 طوابق «أرضي و2 علوي» ويحتوى على مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز هي: «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح» ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.