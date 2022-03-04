أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جدول امتحان الصف السادس الابتدائي 2022 التكميلي «عام ولغات» للطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول، موضحة أن الامتحان يعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي 2022 التكميلي «عام ولغات»

- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط يوم السبت الموافق 19 مارس 2022 لمدة ساعتين ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأحد الموافق 30 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الدينية يوم الأحد الموافق 30 مارس 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 لمدة ساعة.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الرياضية بالنسبة لمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 لمدة ساعة.

امتحان المستوى الرفيع بمدارس اللغات حسب ظروف كل مدرسة

وأضافت المديرية في خطاب موجه للإدارات التعليمية، أن الامتحانات تطبق وفق الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2022 ويجرى امتحان مادة المستوى الرفيع بمدارس اللغات حسب ظروف كل مدرسة وتحت مسؤولية التوجيه المختص، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.