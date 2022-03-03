انتحار طالب إعدادي بـ«حبة الغلة» بعد رسوبه في الامتحانات بأكتوبر

أنهى طالب بالصف الثالث الإعدادي حياته بتناول حبة الغلة بسبب رسوبه في امتحان التيرم الأول، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الطالب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طالب في حاله إعياء شديدة بسبب تناول مادة سامة ووفاته عقب وصوله قسم الطوارئ بالمستشفى، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «محمد. ن»، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، وبالفحص تبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

التحريات: الطالب أصيب بالاكتئاب بسبب رسوبه في الامتحان

وكشفت التحريات بأن الطالب أدى امتحان الترم الأول بالصف الثالث الإعدادي وعند ظهور النتيجة تبين أنه رسب في امتحان التيرم الأول، وأضافت التحريات بأن الطالب دخل في حالة اكتئاب وأسفرت عن قيامه بالانتحار بتناول حبة حفظ الغلال السامة، وتم نقله بمعرفة أسرته إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسة الأخيرة داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، وبسؤال أسرة الطالب أيدت صحة ما جاء بالتحريات، وأضافت بأنها لا تتهم أحدا بالتسبب في انتحار نجلها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.