انتظروا 24 ساعة ساخنة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مع استقرار الأجواء على مناطق الجمهورية كافة، وستزيد فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، ليكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ودافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.

موجة حارة لمدة 24 ساعة

أشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر ستشهد بداية من الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى غدا 23، وبعد غد الأحد سيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وسنشهد موجة حارة مدتها يوم واحد ونشاط مثير رياح مثير للرمال والأتربة، وبداية من يوم الإثنين ستنخفض الحرارة بشكل ملحوظ.

انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ

أضافت غانم، أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ، مع دخول ساعات الليل، ويكون الطقس شديد شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وتابعت أن اليوم شهد شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكونت في الساعات المتأخرة من الليل، وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، ولم تكن مؤثرة على حركة الطرق والمرور.

اعتدال في سرعات الرياح

أكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد اعتدالا في سرعات الرياح على مناطق الجمهورية كافة، ما سيؤدي إلى اعتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط.