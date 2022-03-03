تحذير عاجل من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد»: «حر ورياح وتراب»

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة، إذ يسود طقس معتدل على محافظة القاهرة الكبري وشمال وجنوب الوجه البحري، وسيكون مائلا للبرودة على السواحل الشرقية والغربية، ومائلا للدفء على محافظات شمال الصعيد، وجنوب سيناء، ومائلا للحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تقل فرص سطوع الشمس خلال ساعات النهار، مع ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق خلال الصباح الباكر.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد، أنه بداية من صباح السبت المقبل، ستشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا فى درجات الحرارة مرة أخرى، إذ سيسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتصل درجة الحرارة إلى 23 درجة مئوية، فى حين سيكون معتدلًا على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، ما بين 21-22 درجة مئوية.

وسيسود طقس مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر إذ تتراوح درجات الحرارة بين 25 و26 درجة، وبينما سيكون الطقس حارًا على محافظات جنوب الصعيد 31 درجة.

عودة نشاط الرياح

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمعدل درجتين إلى 4 درجات يوم السبت المقبل، حيث تسجل محافظات جنوب الصعيد 34 درجة، والقاهرة الكبري 25 درجة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء 28 درجة، مع عودة نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة بسرعة 20كم فى الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 4 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 12.