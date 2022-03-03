الأرصاد: باقِ 18 يوما على نهاية الشتاء.. وانحسار فرص سقوط الأمطار غدا

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الدولة المصرية شهدت خلال الـ48 ساعة الماضية تقلبات جوية من حيث الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة والمدن الجديدة، وتسببت في ارتفاعات في درجات الحرارة على محافظات الجمهورية كافة، بما فيها القاهرة التي وصلت فيها درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية، مشيرًا إلى تبقي 18 يوما على فصل الشتاء.

وأضاف «شاهين»، أن اليوم الخميس سيشهد فرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وهو ما حدث منذ ساعات قليلة من خفيفة إلى متوسطة الشدة، وبالنسبة لجنوب الوجه البحري فإن الأمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة، وستنحسر فرص سقوط الأمطار غدا والأجواء ستكون مستقرة تماما.

وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «في فترات الليل، بدأت تتغير الكتل الهوائية وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا، ويعتبر اتجاه الرياح اليوم شمالي غربي على محافظات الجمهورية كافة، وهو ما يزيد احساسنا بانخفاض درجات الحرارة، واضطراب في حالة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط إلى 5 أمتار وهو ما يتسبب في تعليق بعض الأنشطة البحرية في البحر المتوسط».

استقرار الأحوال الجوية بداية من الغد

وتابع، أن نشاط الرياح الشمالية الغربية مازال مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، خاصة جنوب الصعيد وسيتأثر المجرى الملاحي بنشاط الرمال والأتربة، إذ انخفضت مستوى الرؤية بشكل كبير، وتستقر الأجواء بداية من الغد، وسيحدث استقرارا في الأحوال الجوية غدا الجمعة، وستتكون شبورة مائية في الصباح الباكر ولكن سرعان ما تهدأ الرياح على الأنحاء كافة، وعودة إلى الاعتدال في الملاحة البحرية وإن كان هناك بعض الاضطرابات لكن بأقل من اليوم».

تقلبات جوية حتى انتهاء الشتاء

ولفت، إلى أنه خلال الفترة المقبلة وحتى انتهاء فصل الشتاء، ستشهد البلاد تقلبات جوية، فاعتبارا من يومي السبت والأحد المقبلين، ستكون هناك ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، مع عودة نشاط الرياح الجنوبية الغربية التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء.