الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. تصل إلى 27 في القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة بمنخفض صحراوي يصاحبه نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، فضلا عن حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، إذ إنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 27 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه مع اقتراب بداية فصل الربيع فلكيا؛ يظهر التغير في الكتل الهوائية المؤثرة على مختلف الأنحاء بسبب فرق درجات الحرارة بين اليابس والمياه، وبالتالي تبدأ الضغوط الجوية بالانخفاض بشكل كبير وتظهر المنخفضات الجوية الحرارية على اليابسة.

عواصف ترابية قد تستمر إلى ثلاثة أيام خارج المدن

وأشار الخبراء إلى أنه بسبب هذا الاحترار في المناطق الصحراوية تتشكل المنخفضات الصحراوية وتتحرك تبعا للرياح المؤثرة في المنطقة؛ وعادة ما تتأثر جمهورية مصر العربية بمنخفضات الصحراوية المارة بالصحراء الكبرى ومن أشهرها منخفضات الخماسين ذات الرياح القوية التي تنقل معها كميات كبيرة من الأتربة مسببة عواصف ترابية من الممكن أن تستمر إلى ثلاثة أيام خارج المدن.

ونوه خبراء الأرصاد إلى أن درجات الحرارة خلال تلك الفترة عادة ما تكون دافئة، وترتفع درجات الحرارة خلال الفترة من شهر مارس حتى مايو، وتكون الرطوبة معقولة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفق بيان الأرصاد الجوية الصادر مساء اليوم، تكون درجات الحرارة غدا على النحو التالي:

القاهرة 27 13

الإسكندرية 22 14

طنطا 22 11

شبين الكوم 23 12

دمنهور 22 12

بلطيم 21 11

مطروح 21 13

السلوم 21 11

سيوة 23 08

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 21 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 11

نخل 21 03

نويبع 23 14

طابا 23 13

كاترين 19 05

الطور 24 11

شرم الشيخ 26 14

الغردقة 25 14

مرسى علم 26 14

الفيوم 24 09

بني سويف 24 09

المنيا 25 08

أسيوط 27 07

سوهاج 27 08

قنا 31 09

الأقصر 32 11

أسوان 32 11

إدفو 33 12

أبو سمبل 32 12

الوادي الجديد 28 11.