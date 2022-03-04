الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة مقبلة.. اعرف درجات الحرارة كام

يتساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا السبت، طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى وحتى جنوب سيناء، وترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية، وسيكون هناك كثافة في الشبورة المائية على عدد من المناطق المختلفة مثل الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وسيكون هناك نشاط مثير للرياح على معظم الأنحاء.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الأحد، فمن المتوقع أن تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، وتستمر الشبورة المائية يوم الاثنين والثلاثاء على المناطق سالفة الذكر.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 7 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 12.