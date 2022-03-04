ليزا شحاته بطلة مسلسل هند والدكتور نعمان تتصدر جوجل بعد اختفاء 38 عاما

تصدر اسم ليزا شحاته بطلة مسلسل هند والدكتور نعمان، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد ظهورها مع الإعلامي رامي رضوان خلال برنامج «مساء دي إم سي»، على قناة «DMC» أمس الخميس، بعد غياب دام لنحو 38 عاما.

ظهور ليزا شحاته بطلة مسلسل هند والدكتور نعمان

وكان ظهور ليزا شحاته بطلة مسلسل هند والدكتور نعمان، عبر خاصية «سكايب» مع الإعلامي رامي رضوان، مفاجأة للجمهور، بعد اختفاء 38 عاما، وجاءت تعليقات جمهور السوشيال ميديا، على ظهور ليزا كالتالي:

«برضه زي العسل، حبيبتي، كنتي طفلة جميلة»، و«الله جميلة جدا، وصوتك جميل، فرحت أوي باللقاء ده وسجلته، كلامك جميل زيك»، و«جميلة زي ما انتي ماشاء الله عليكي قمر».

معلومات عن طفلة مسلسل هند والدكتور نعمان

ليزا شحاته بطلة مسلسل هند والدكتور نعمان، كانت من أشهر الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنية، بسبب خفة دمها، وموهبتها، وهي من مواليد عام 1975، وتبلغ من العمر حاليا 47 عاما، وقدمت أعمالا فنية قليلة، منها «هند والدكتور نعمان» الذي يعتبر أول مسلسل مصري دُبلج إلى اللغة التركية في عام 1985؛ كما بُث في ألمانيا وماليزيا.

كما شاركت «ليزا» في عدد قليل من الأعمال السينمائية، منها «كراكون في الشارع»، «انتحار صاحب الشقة»، «إنقاذ مايمكن إنقاذه»، و«الزيارة الأخيرة».

وابتعدت ليزا فجأة عن الساحة الفنية واعتزلت الفن في طفولتها، وسافرت بصحبة أسرتها للخارج، قبل ظهورها أمس، لتكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مسلسل هند والدكتور نعمان، بطولة كمال الشناوي، ليزا، مجدي وهبة، رجاء الجداوي، حسين الشربيني، أحمد راتب، وسلوى خطاب، وتأليف لينين الرملي، وإخراج رائد لبيب، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.