عاجل.. أوكرانيا: جولة تفاوض جديدة بنهاية الأسبوع.. وروسيا تشترط سيادتها على القرم

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا ستعقد نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

فيما قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إن الحوار غير ممكن إلا في حالة القبول بكل شروط روسيا.

وأعلن «الكرملين»، أن «بوتين» أبلغ المستشار الألماني، أن على أوكرانيا الموافقة على نزع سلاحها وقبول سيادة موسكو على القرم.

فيما قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «لن نطلب من الرئيس الأوكراني الاستسلام أبدا».