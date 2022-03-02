أطباء «تخصصي بني سويف» يصرحون بخروج 3 مصابين في حادث سير

صرح أطباء مستشفى بني سويف التخصصي، أمس الثلاثاء، بخروج 3 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بني سويف- الواسطى، أمام الوحدة الصحية بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة، أمس، وذلك عقب تحسن حالتهم واستقرارها، وفحصهم بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وتلقيهم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة داخل المستشفى.

إصابة 3 في حادث مروري بـ«زراعي بني سويف- الواسطى»

وكان الطريق الزراعي بني سويف- الواسطى أمام الوحدة الصحية بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، قد شهد في ساعة متأخرة من مساء أمس، حادث انقلاب دراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بواسطة 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث مروري بـ«زراعي بني سويف- الواسطى»

كان اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بني سويف- الواسطى أمام الوحدة الصحية بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، والذي وجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

إجراء الفحوصات والكشف الطبي على المصابين

وأجرى أطباء مستشفى بني سويف التخصصي الفحص الطبي اللازم للمصابين الثلاثة وإعطائهم العلاج اللازم وحجزهم حتى صباح اليوم وإعطائهم العلاج اللازم للاطمئنان على حالتهم عقب وضعهم تحت الملاحظة.