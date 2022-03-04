مستشفى «الكرنك الدولي» يقدم الخدمات الطبية لضيوف مهرجان الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اختيارها لتكون الراعي الطبي الرسمي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ11، في محافظة الأقصر خلال الفترة من 4 مارس وحتى 10 مارس 2022.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى تخصيص مستشفى «الكرنك الدولي» بمحافظة الأقصر، بكل فرقه الطبية من الخبراء والاستشاريين والأخصائيين لتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للزوار والمشاركين سواء من المصريين أو الأجانب، فيما جرى رفع درجة الاستعداد بكل مستشفيات محافظة الأقصر الخمسة، طوال فترة فترة فعاليات المهرجان.

تجهيز عيادة متكاملة كغرفة عناية مركزة بأجهزة قياس وعربة إنعاش قلبي

وقال بيان هيئة الرعاية الصحية، إن خطة استعداد الهيئة شملت أيضًا تجهيز عيادة متكاملة كغرفة عناية مركزة بأجهزة قياس وعربة إنعاش قلبي بالمركز الرئيسي لتواجد الضيوف، فضلًا عن نشر فرق ثابتة ومتنقلة للتأمين الطبي لكل النقاط الخاصة بنشاط وفاعليات المهرجان على مدار الأسبوع، بينما جرى التنسيق مع هيئة الإسعاف لتأمين الاحتياج والتحرك السريع وقت الحاجة.

وتابع بيان الهيئة: «مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، نستثمره في التسويق للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار (نرعاك في مصر) كعلامة تجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة، من خلال عمل حملات توعوية وتوزيع منشورات وهدايا تذكارية تحمل لوجو وشعار الهيئة، وغيرها ضمن فعاليات المهرجان، التي تعد ضمن الحملات الترويجية لمستشفيات الهيئة بشكل احترافي وعالمي».

رعاية طبية متميزة للوافدين لضيوف المهرجان

واستكمل البيان، أن ذلك يسهم في الاستفادة القصوى من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في توفير الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية جنبًا إلى جنب مع خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي يضمن تعظيم المركز المالي للهيئة بتعدد مواردها الذاتية؛ ويعود بالنفع على جميع المتعاملين، كما يزيد من قدرات الهيئة على تعزيز بيئة العمل الداخلية وضمان الارتقاء والتطور المستمر للخدمات الصحية، وهو ما يتسق مع رؤية القيادة السياسية للدولة بوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية الأمر الذي سيسهم في زيادة التدفق الأجنبي إلى الدولة وتعزيز مواردها المالية والتنموية في كل المجالات التي من شأنها تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.