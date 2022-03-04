صديق محمد صلاح: «الكشري» أول حاجة بيسأل عنها لما يوصل مصر

قال باسم هاني، صديق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إن نادي المقاولون العرب، هو المطار الذي انطلق منه محمد صلاح، في رحلته الكروية حول العالم، مضيفا: «هنا في النادي محمد صلاح كان بيقضي معظم وقته بعد التدريب، الأكل والشرب وكل حاجة كانت هنا».

هاني: صداقتي بمحمد صلاح بدأت منذ 15 عاما

وأوضح «هاني» في تقرير استعرضه برنامج «صاحبة السعادة» للإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC»، أثناء استضافة محمد صلاح، أن صداقته بنجم ليفربول بدأت منذ 15 عاما في نادي المقاولون العرب، مشيرا إلى أن غرفة الملابس في قطاع الناشئين بالنادي كانت من أعز الأماكن على محمد صلاح، لأنها كانت شاهد عيان على ذكرياته الجميلة.

هاني: محمد صلاح يعمل على تطوير قدراته بشكل مستمر

وأشار «هاني» إلى أن محمد صلاح، كان يعمل على تطوير قدراته بشكل مستمر، مضيفا: «كان بيتمرن في أوقات غير التمرين، ومايضيعش فرصة تدريب، وبيحب الكشري جدا، وأول ما بينزل مصر بيسأل على علبة الكشري في المطار».

وأضاف صديق محمد صلاح أنه من أجمل الشخصيات التي تحب التعامل معها في حياتك، وأفضل شخصية في العالم قبل ما يكون أفضل لاعب في العالم.